Кавай Ленард: «Выполнил все цели, которые поставил перед собой в первом матче»

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард поделился впечатлениями от первого официального матча за 16 месяцев. Во встрече с «Лейкерс» (103:97) за 21 минуту Ленард набрал 14 очков (6 из 12 с игры), 7 подборов, 2 передачу и 1 перехват.