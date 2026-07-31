Власти установили виновных в отравлении реки в станице Динской Краснодарского края, но проблема все еще не решена

Власти установили виновных в отравлении реки в станице Динской Краснодарского края, но проблема все еще не решенаВ кубанской станице Динской в воздухе стоит зловоние, а в реке 2-я Кочеты плавает мертвая рыба.
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