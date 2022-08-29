Посмотрите на безумный семидверный лимузин УАЗ из Ирака

YouTube-блогер Mohammad Tawfik снял видеообзор безумного семидверного лимузина УАЗ, сделанного. в Ираке! Местный автолюбитель превратил старенький УАЗ-3151/Hunter в шоу-кар с удлинённой рамой, развитым пластиковым обвесом и трехрядным салоном.