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Посмотрите на безумный семидверный лимузин УАЗ из Ирака

Посмотрите на безумный семидверный лимузин УАЗ из Ирака

YouTube-блогер Mohammad Tawfik снял видеообзор безумного семидверного лимузина УАЗ, сделанного. в Ираке! Местный автолюбитель превратил старенький УАЗ-3151/Hunter в шоу-кар с удлинённой рамой, развитым пластиковым обвесом и трехрядным салоном.

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