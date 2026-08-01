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Порядок, государство

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В Пряжинском районе участковые уполномоченные полиции оперативно отреагировали на сообщение о правонарушении

В Пряжинском районе участковые уполномоченные полиции оперативно отреагировали на сообщение о правонарушении

В минувший понедельник жители поселка Эссойла Пряжинского района проявили бдительность. Они заметили у магазина нетрезвого мужчину, который сел за руль автомобиля, и по телефону сообщили об этом местному участковому уполномоченному полиции.

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