В России увеличат число многодетных семей

Число многодетных семей в России планируется увеличить до более чем 2,7 миллиона к 2036 году. Это станет возможным благодаря Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, сообщила пресс-служба Минтруда.
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