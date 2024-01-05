Путин подписал новые указы о гражданстве для контрактников и украинцев

Путин указом разрешил давать гражданство иностранцам-контрактникам ВС РоссииСтанислав Красильников/РИА Новости Владимир Путин подписал новые указы о гражданстве, которые дают право получить российский паспорт на льготных условиях иностранцам-контрактникам и некоторым украинцам.
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