В городе Сочи продолжается проведение рейдов о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, законодательства о воинском учете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Краснодарском крае военные следователи продолжают проводить рейды о соблюдении бывшими мигрантами, получившими российское гражданство, законодательства о воинском учете
- В Майкопском районе проведена проверка о соблюдении гражданами, получившими гражданство России, требований законодательства по воинскому учету
Свежие комментарии