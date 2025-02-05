Я был в состоянии алкогольного опьянения: бахчисараец извинился за оскорбления Путина и Аксёнова

Сотрудниками МВД задержан житель Бахчисарая Шевченко Олег Валерьянович, который в сети «Интернет» отрицал территориальную целостность России, оскорблял Россию, Президента Владимира Путина и Главу Крыма Сергея Аксёнова, а также ждал прихода на полуостров ВСУ.
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