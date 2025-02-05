Я был в состоянии алкогольного опьянения: бахчисараец извинился за оскорбления Путина и Аксёнова

Что у трезвого на уме у пьяного на ЯЗЫКЕ...на ЛЕСПОСАДКИ..геть ПОЖИЗНЕННО..

Ольга

Когда уже прекратят постить эти тупые извинения! Какова их смысловая нагрузка? Эти гниды что - осознали и раскаялись что ли на самом деле?