Брэд Питт потерял сознание на стадионе

Фанаты актера были напуганы появившимися в СМИ фото. Питт переполошил своих фанатов LEGION-MEDIAБрэд Питт вызвал настоящую панику среди своих поклонников, когда в СМИ появились сделанные папарацци кадры, на которых 60-летний актер запечатлен рухнувшим на землю на стадионе в Лас-Вегасе.