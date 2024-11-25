Брэд Питт потерял сознание на стадионе

Фанаты актера были напуганы появившимися в СМИ фото. Питт переполошил своих фанатов LEGION-MEDIAБрэд Питт вызвал настоящую панику среди своих поклонников, когда в СМИ появились сделанные папарацци кадры, на которых 60-летний актер запечатлен рухнувшим на землю на стадионе в Лас-Вегасе.
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