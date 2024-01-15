Склад снарядов ВСУ взлетел на воздух: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 января 2024 года Юлия СоколоваВоеннослужащие Российской Федерации недавно провели операцию, в ходе которой был нанесен удар по аэродрому Долгинцево, расположенному в Днепропетровской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Героический морпех отбился от 20 нацистов и рассказал, что творится на украинском поле боя
- Массированные удары России по Украине: шок и реакция НАТО
- Ракетный удар по штабу ВСУ и уничтожение знаменитого украинского летчика «Голубой шлем» и двух «Патриотов»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 9 января 2024 года
Свежие комментарии