Склад снарядов ВСУ взлетел на воздух: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 15 января 2024 года Юлия СоколоваВоеннослужащие Российской Федерации недавно провели операцию, в ходе которой был нанесен удар по аэродрому Долгинцево, расположенному в Днепропетровской области.