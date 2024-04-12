Депутаты усложнят новосибирцам покупку алкоголя

Отдельные вопросы законодательного регулирования розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания депутаты обсудили на заседании комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами противодействию коррупции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии