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«Я, ты, он, она... В слове «мы» - сто тысяч «я»

Ко Дню народного единства ветераны органов внутренних дел, курсанты и кадеты московского Колледжа полиции подготовили поэтический проект, исполнив стихотворение «Родина моя» Роберта Рождественского.

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