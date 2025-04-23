Мёртвая жительница Испании "воскресла" по пути на свои же похороны

На Майорке женщина "ожила" перед собственными похоронами.В госпитале Хуана Марча де Буньола на острове Майорка у одной из пациенток внезапно ухудшилось самочувствие, она потеряла сознание, и попытки врачей вернуть её к жизни не увенчались успехом.