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Мёртвая жительница Испании "воскресла" по пути на свои же похороны

Мёртвая жительница Испании "воскресла" по пути на свои же похороны

На Майорке женщина "ожила" перед собственными похоронами.В госпитале Хуана Марча де Буньола на острове Майорка у одной из пациенток внезапно ухудшилось самочувствие, она потеряла сознание, и попытки врачей вернуть её к жизни не увенчались успехом.

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