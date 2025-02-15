В марте 2025 года вступят в силу новые санитарные правила в РФ

С 1 марта 2025 года вступят в юридическую силу обновленные санитарно-эпидемиологические нормы, регулирующие эксплуатацию различных объектов, включая медицинские центры, плавательные бассейны и учреждения социальной поддержки населения .
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