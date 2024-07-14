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Аномальная жара вернется в Забайкалье

Аномальная жара вернется в Забайкалье

Дожди и ливни ожидаются в Забайкалье 14-15 июля, однако с 16 июля в регион вернется 35-градусная жара, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на прогнозы синоптиков с заседания оперативного штаба по пожароопасной обстановке.

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