Аномальная жара вернется в Забайкалье

Дожди и ливни ожидаются в Забайкалье 14-15 июля, однако с 16 июля в регион вернется 35-градусная жара, сообщили в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на прогнозы синоптиков с заседания оперативного штаба по пожароопасной обстановке.