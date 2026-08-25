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Тинчурин театрының яңа офыклары: премьералар, яңа артистлар, яңа сайт һәм кофе аппараты

Тинчурин театрының яңа офыклары: премьералар, яңа артистлар, яңа сайт һәм кофе аппараты

Тинчурин театры яңа сезонга планнарын игълан итте. Былтыр театрның баш режиссеры Айдар Җаббаров яңа сезонга «күп эшлим» дип кергән булса, быел «күп эшләтәм» дип кергән кебек тоела – спектакль куярга кызыклы режиссерлар киләчәк.

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