Депутат Матвейчев: становится все меньше ученых, которые "сбегают" из России

В России развитию науки и высшего образования много внимания уделяется как со стороны государства, так и со стороны Российской академии наук, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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