Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Умер Родион Амиров, рекордный трансфер «Челси», ЦСКА и Федотова наказали, «Реал» арендовал Кепу, хет-трик Малкома, райские условия Неймара и другие новости

1. Хоккеист «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер в возрасте 21 года. В феврале 2022-го у него выявили опухоль головного мозга, а в октябре случилось серьезное обострение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх