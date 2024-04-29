ФБР предупредило граждан США о рисках платежей в криптовалютах

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало предупреждение для граждан США о возможных рисках при использовании платформ, не зарегистрированных в регулирующих органах как предприятия денежных услуг (MSB).
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