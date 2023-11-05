Хельмут Марко указал на ошибку Переса в борьбе с Алонсо Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко похвалил Серхио Переса за сражение с Фернандо Алонсо за подиум на последних кругах Гран При Бразилии.