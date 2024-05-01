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Владимир Гомельский о шансах «Пэйсерс»: «У большинства игроков «Индианы» нет опыта игр плей-офф. Команде не хватает стабильности»

«Пэйсерс» ведут в серии первого раунда плей-офф с «Бакс» со счетом 3-2. «У большинства игроков «Индианы» нет опыта игр плей-офф.

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