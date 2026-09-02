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Третьяк о том, стоит ли Овечкину идти в Госдуму: «Работа депутатом – серьезная нагрузка. Допускаю, Александру не очень понравится, когда сегодня тебя поддерживают, а завтра критикуют»

Президент ФХР, депутат Госдумы Владислав Третьяк высказался о том, где может оказаться Александр Овечкин после окончания карьеры.

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