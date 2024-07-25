Больше 14 тысяч домовладений Тверской области получили доступ к газу 

В Тверской области активно ведется догазификация домовладений в газифицированных населенных пунктах. АО «Газпром газораспределение Тверь» бесплатно подводит сети к границам участков, а также к котельным медицинских и образовательных учреждений.
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