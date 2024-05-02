Виталий Милонов обнаружил неправильные лица

Установить новую категорию вредоносных элементов — «лица недружественных государств» — и ввести для них ограничения в экономической деятельности, схожие с иноагентскими, предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов.
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