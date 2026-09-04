Прокуратура помогла жительнице Талаг вернуть льготу на коммунальные услуги

Из-за ошибки в платёжных документах женщина не могла получить компенсацию в полном объёме.В Приморском округе прокуратура помогла восстановить право местной жительницы на компенсацию расходов на оплату горячего водоснабжения.
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