Нижегородцев приглашают поддержать акциию «Бабушки и дедушки будут читать» 

Акция по сбору средств на подписку газет для домов престарелых проходит в Нижегородской области. Она называется «Бабушки и дедушки будут читать» и проводится благотворительной организацией «Территория добра».
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