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Культуромания

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В Омской области пройдет XXXII конкурс-фестиваль «Лучшая театральная работа»

В Омской области пройдет XXXII конкурс-фестиваль «Лучшая театральная работа»

С 21 по 28 сентября в Омской области состоится XXXII конкурс-фестиваль «Лучшая театральная работа» по итогам 2025 года.

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