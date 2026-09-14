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Царьград

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Chery и JLR достигли рекордной высоты в 6002,33 метра в Тибете

Chery и JLR достигли рекордной высоты в 6002,33 метра в Тибете

Freelander 8 от Chery и JLR установил мировой рекорд по высоте подъема, достигнув 6002,33 метра в Тибете 22 августа.

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