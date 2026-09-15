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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 7 голами. У Ямаля и Рафиньи по 6 мячей

Килиан Мбаппе единолично возглавил список лучших бомбардиров Ла Лиги в этом сезоне. Нападающий « Реала » отметился голом в игре с « Эльче » в 6-м туре.

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