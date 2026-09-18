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Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

Важное событие для всей страны. В России началось трёхдневное голосование. Граждане определяют состав Государственной думы 9-го созыва, а также представителей заксобраний и глав ряда субъектов.

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