Явка на выборах в Госдуму превысила 10%

Важное событие для всей страны. В России началось трёхдневное голосование. Граждане определяют состав Государственной думы 9-го созыва, а также представителей заксобраний и глав ряда субъектов.
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