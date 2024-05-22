Володин: Удобная США схема дала сбой в ситуации с МУС и Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест как лидера ХАМАС, так и премьер-министра Израиля по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности, и это первый случай, когда объектом преследования МУС становится лидер ближайшего союзника США.