Леброн Джеймс поздравил российскую теннисистку с победой

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) Леброн Джеймс на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).