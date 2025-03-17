Леброн Джеймс поздравил российскую теннисистку с победой

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) Леброн Джеймс на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).
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