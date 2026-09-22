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Песков: Киев знает, как выйти на дорогу к устойчивому миру

Песков: Киев знает, как выйти на дорогу к устойчивому миру

В Киеве знают, как достичь устойчивого мира на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

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