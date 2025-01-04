Назван идеальный вариант свидания в новогодние праздники

Психолог Королева-Абель посоветовала влюбленным посетить новогоднюю ярмарку Новогодняя ярмарка станет отличным способом для влюбленных провести время вместе и насладиться уютной атмосферой, уверена психолог Марина Королева-Абель.
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