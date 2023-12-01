Железные дороги бывает прокладывают в самых невероятных местах. Пути идут на высоте в 3 000 метров, уходят глубоко в горы и даже пересекают взлётные полосы — страшно на таких железных дорогах бывает даже машинистам.
15 самых пугающих железных дорог на карте мира
Комментарии
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Элеонора Коган
Да, круто, аж дух захватывает, когда смотришь.
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7 час.
Элеонора Коган
А каково было строителям?И как машинисты не боятся?Мужественные люди!!!А я ужасно боюсь высоты и не умею плавать, но я бы покаталась.
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7 час.
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