Разжигание ненависти: депутат резко высказался о собаках и их владельцах

Арефьев обосновал свою позицию неприязнью к людям, которые, по его мнению, любят собак больше детей. Он сослался на случаи нападения собак на детей, приведя в пример трагический инцидент в Ставрополе, где девятилетняя девочка погибла в результате нападения животных.
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