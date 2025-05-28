Страны ОДКБ приняли план подготовки органов управления и формирований сил на 2026 год

БИШКЕК, 28 мая. /ТАСС/. Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли план подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2026 год.
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