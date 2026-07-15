🇷🇺💥🇺🇦Наносятся удары по объектам врага в Одессе и области ▪️В городе поражены объекты критической инфраструктуры.
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🇷🇺💥🇺🇦Наносятся удары по объектам врага в Одессе и области ▪️В городе поражены объекты критической инфраструктуры.
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