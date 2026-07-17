‼️🇺🇦🏴☠️В Киеве и других городах Украины идут «картонные майданы» против Зеленского и в поддержку экс-министра обороны Федорова.
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‼️🇺🇦🏴☠️В Киеве и других городах Украины идут «картонные майданы» против Зеленского и в поддержку экс-министра обороны Федорова.
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