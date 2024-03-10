Немецкий журналист Репке: РФ уничтожила ЗРК Patriot из-за ошибки ВСУ

Global Look Press/Christophe Gateau Украинские военные разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot слишком близко к передовой и дали России время для нанесения по ним удара, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии