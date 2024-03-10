РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Крылов
    Рукопожатие с Зеленским приводит к отставке собеседника. Применив это к государствам, можно ожидать скорейшего развал...Фицо: Украину мог...
  • Александр Крылов
    Каким статусом обладает этот клоун, чтобы его принимали в других странах? За разжигание войны на украине, его в самую...Times: экс-премье...
  • Александр Крылов
    Чего ждать от страны 404? Со времён обретения независимости бывшей украинской ССР всё разрушалось, не стало и диплома...СМИ: назначение З...

Немецкий журналист Репке: РФ уничтожила ЗРК Patriot из-за ошибки ВСУ

Немецкий журналист Репке: РФ уничтожила ЗРК Patriot из-за ошибки ВСУ

Global Look Press/Christophe Gateau Украинские военные разместили зенитно-ракетные комплексы Patriot слишком близко к передовой и дали России время для нанесения по ним удара, заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх