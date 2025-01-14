Роспотребнадзор проведет внеплановую проверку в торговой сети "Светофор"

НК

Наталья Котельникова

Отстаньте уже от Светофора! Отстаньте со своими грязными происками! Мешают эти магазины вашим проклятым Перекресткам и Пятёрочкам. Вот там ищите свои помойки да ещё по бешенным ценам. Ввергли народ в страшную нищету, вам ещё больше подавай, а вы карманы к своим гробам пришиваете. Оставьте пенсионерам нищим магазины, которые хоть как-то подкармливают нищий народ. Имейте совесть, купленные вы вредители. Хватит трясти народ, как только что-то для него хорошее появляется, вы купленные, это быстро реагируете и уничтожаете. Народу это надоело.