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Подоляк обвинил украинцев в нежелании мобилизоваться на фронт

Подоляк обвинил украинцев в нежелании мобилизоваться на фронт

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в пятницу, 8 декабря, комментируя информацию о попытках вручения повесток о мобилизации в тренажерных залах, обвинил украинцев в том, что они не хотят «вкладываться в защиту правил, которые им нравятся», – сообщают украинские СМИ.

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Комментарии
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leonid
Пусть сам идет на фронт, козёл сраный.
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16 час.
l
leonid
Если  Россия зайдет в города, то точно  хуже не будет.  Хуже будет только тебя, подляк, зеле, буданову и прочим подонков. Драпать придётся, если у вас ещё получится удрать. Да и воровать уже не получится.  Не хотят идти на фронт потому не хотят подыхать за вас гадов, америку,  европу.  И вообще, перестань уже пиз....ь, тошно слушать твой бред.
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16 час.

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