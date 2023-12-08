Подоляк обвинил украинцев в нежелании мобилизоваться на фронт

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leonid

Если Россия зайдет в города, то точно хуже не будет. Хуже будет только тебя, подляк, зеле, буданову и прочим подонков. Драпать придётся, если у вас ещё получится удрать. Да и воровать уже не получится. Не хотят идти на фронт потому не хотят подыхать за вас гадов, америку, европу. И вообще, перестань уже пиз....ь, тошно слушать твой бред.