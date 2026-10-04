11 Million US Workers May Need To Switch Careers By 2035 This month has made it very clear how AI doom narratives are promoted in an information operation through public relations firms, billionaires, and endless streams of climate-like doom corporate media headlines.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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