Кто такие Барри Кеоган и Сабрина Карпентер: фрешмены Голливуда, о которых все говорят

Она начинала карьеру на канале Disney, а он провел детство, меняя приемные семьи. фото: Getty ImagesЗнаменитая парочка Барри Кеоган и Сабрина Карпентер — новые лица американского шоу-бизнеса, и это доказывает, что в наше время публика импонирует простым талантливым ребятам и хочет видеть истории успеха людей, которые сделали себя сами.