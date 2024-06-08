Кто такие Барри Кеоган и Сабрина Карпентер: фрешмены Голливуда, о которых все говорят

Она начинала карьеру на канале Disney, а он провел детство, меняя приемные семьи. фото: Getty ImagesЗнаменитая парочка Барри Кеоган и Сабрина Карпентер — новые лица американского шоу-бизнеса, и это доказывает, что в наше время публика импонирует простым талантливым ребятам и хочет видеть истории успеха людей, которые сделали себя сами.
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