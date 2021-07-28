Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...
  • Павел К
    Что же он так обессилил за несколько дней да еще на внедорожнике? У него не было еды, воды, тулупа?Сотрудники Госавт...
  • Василий Лыгин
    Президиум не впечатляет, напоминает группу Швондера. Патриотизм по приказу сверху не установить!Создано мощное об...

Партия поддельных велосипедов из Китая не доехала до Приморья

Партия поддельных велосипедов из Китая не доехала до Приморья

Попытку ввоза 727 велосипедов с контрафактными комплектующими частями, маркированными товарным знаком "Shimano", пресекли сотрудники Уссурийской таможни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх