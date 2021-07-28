Партия поддельных велосипедов из Китая не доехала до Приморья

Попытку ввоза 727 велосипедов с контрафактными комплектующими частями, маркированными товарным знаком "Shimano", пресекли сотрудники Уссурийской таможни.
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