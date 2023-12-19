Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Natalia Nikonorova
    Все в точку. Только полные дебилы этого не понимают. А те, которые работают против России, они не дебилы, они работаю...Расширенное засед...
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Мобилизация женщин

"Неначе люди подурилы"(с)ШевченкоВсе нацистские режимы похожи друг на друга. Уже когда очевидно, что война проиграна, что нужно сдаваться, они продолжают цепляться за власть, бросая в топку войны стариков, инвалидов, женщин и детей.

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