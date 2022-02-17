Генменеджер «Монреаля» про обмен Петри и Чиарота: «Будут подходящие варианты – мы это сделаем»

Кент Хьюз подтвердил, что «Монреаль» готов обменять защитников Джеффа Петри и Бена Чиарота. «Мы общались с другими командами насчет Чиарота, понятно, что многие команды ищут хороших хоккеистов, чей контракт истекает, и у нас таковым является Чиарот.