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Брылин после 1:6: «Два гола остудили игру «Динамо» Минск и добавили сил «Локомотиву». Снимаю шляпу, поздравляю с победой»

Главный тренер « Динамо » Минск Сергей Брылин высказался о поражении от « Локомотива » (1:6) в гостевом матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

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