Игорь Ларионов покидает пост: "Торпедо" объявляет о расторжении контракта

Игорь Ларионов завершил работу в качестве главного тренера хоккейного клуба "Торпедо". Генеральный директор клуба, Александр Харламов, отметил обоюдное решение о расторжении контракта после неудачного сезона, в котором команда выбыла из плей-офф на ранней стадии.