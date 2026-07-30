Австралия подает иск к Telegram

Австралийский регулятор заявил, что Telegram не удалял видео казней и массовых убийств даже после жалоб пользователей, а также не блокировал аккаунты и каналы, распространявшие такой контентФото: Михаил Гребенщиков / РБК Австралийский комиссариат по интернет-безопасности (eSafety) подал в Федеральный суд на Telegram FZ-LLC и Telegram Messenger Inc.